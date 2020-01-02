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Samsun 540 gram doğan sümeyye bebek, kör olmaktan kurtuldu

540 gram doğan Sümeyye bebek, kör olmaktan kurtulduSAMSUN'da, 7 ay önce 24 haftalık ve 540 gram olarak dünyaya gelen Sümeyye Koç, 125 gün yoğun bakımda kaldı.

02.01.2020 13:13 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:16
540 gram doğan Sümeyye bebek, kör olmaktan kurtuldu
SAMSUN'da, 7 ay önce 24 haftalık ve 540 gram olarak dünyaya gelen Sümeyye Koç, 125 gün yoğun bakımda kaldı. 'Prematüre retinopatisi' hastalığı tanısı konulan bebek, Büyük Anadolu Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr. Emrullah Beyazyıldız, tarafından uygulanan tedavi ile kör olmaktan kurtuldu.
Samsun'da Nurgül ve Ömer Koç çiftinin bebekleri 7 aylık Sümeyye Koç, henüz 24 haftalıkken 540 gram olarak dünyaya geldi. Sümeyye Koç, 125 gün yoğun bakımda kalarak yaşam savaşını kazanarak hayata tutundu. Yapılan göz muayenesinde bebeğe tedavi edilmediğinde körlükle sonuçlanan 'Prematüre retinopatisi' tanısı konuldu. Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr. Emrullah Beyazyıldız, tarafından uygulanan tedavide ilk olarak kuvözde enjeksiyonla müdahale yapıldı. Hastalık nüksedince bu kez lazer tedavisi uyguladı ve Sümeyye Koç, kör olmaktan kurtuldu.
'ÇOK ZOR OLDU'
Kızının hastalığının ilk teşhis edildiğinde görebilmesi için çok olumlu şeyler söylenmediğini belirten anne Nurgül Koç Her şeye hazırlıklı olmamız gerektiği de söylendi. Görmeye de bilir. Ama tedavisinin de olduğu söylendi. Çok zor oldu. Bebeğimin damar yolları bile çok zor açıldı. Onu öyle görmek çok zor. Şu an görüyor. Herhangi bir sorun yok çok şükür. Oyuncakları kendisi hareketlerine göre kafasını çeviriyor, bakıyor. Işığa çıktığı zaman gözünü kırpıyor diye konuştu.
'LAZER TEDAVİSİ UYGULANDI'
Uygulanan tedavi ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. Beyazyıldız, Sümeyye Koç'un damarlarının çok küçük olması nedeniyle önce enjeksiyon tedavisi uygulandığını dile getirerek Bu bebeğe biz enjeksiyon tedavisini uygun gördük. Çünkü damarları çok küçüktü ve gelişmemişti gözü. Sonraki süreçlerde bu hastalığın nüksetme özelliği var. Sonrasında lazer tedavisi uygulamayı uygun gördük. ve şimdilik gözü sakin. Bebeğimiz görme seviyesine ulaştı. Görmesini sağlıyor. şeklinde konuştu.
'TEDAVİEDİLMEZSE KÖRLÜĞE NEDEN OLUYOR'
Doç.Dr. Beyazyıldız, prematüre retinopatisi hastalığının gözün görmeyi sağlayan retina tabakasında anormal damar gelişimi anlamına geldiğini söyleyerek Prematüre doğan bebeklerde göz gelişimi tamamlanmadığı için, bu bebeklerde anormal göz gelişimi olabiliyor. Gözün retina tabakası yani görmeyi sağlayan tabakasında gelişme bozukluğu ortaya çıkıyor. Doğru zamanda, doğru bebeğe, doğru tedaviyi uygulamak gerekiyor. Tabii ki tedavi edilmediği takdirde körlüğe sebep olan bir hastalık dedi.
Hastalık 32 haftadan önce, bin 500 gramın altında doğan ve uzun süre kuvözde kalan bebeklerde görülüyor. Bin 500 gramın altında doğan bebeklerde bu hastalığın görülme sıklığı ortalama yüzde 45 doğum haftası ve kilosu düştükçe risk daha da artıyor.
Samsun 540 gram doğan sümeyye bebek, kör olmaktan kurtuldu

Sümeyye Koç, Samsun, Güncel

Kaynak: DHA


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