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Samsun'a şehit ateşi düştü

Samsun'a şehit ateşi düştü (3)ŞEHİDİN CENAZESİ SAMSUN'A GETİRİLDİŞırnak'ın İdil ilçesinde terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın cenazesi, askeri uçakla Amasya Merzifon...

09.12.2019 23:14 | Son Güncelleme: 09.12.2019 23:17Samsun'a şehit ateşi düştü
'a şehit ateşi düştü (3)
ŞEHİDİN CENAZESİ SAMSUN'A GETİRİLDİ
Şırnak'ın ilçesinde terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın cenazesi, askeri uçakla Merzifon Havalimanı'na getirildi. Aynı uçakla havalimanına gelen şehidin eşi Şennur Sayar, kızı İdil Sayar ve oğlu Yağız Sayar, güçlükle ayakta durabildi. Şehit Sayar'ın cenazesini Amasya Merzifon Havalimanı'nda, Amasya Valisi Osman Varol, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal, protokol üyeleri, ailesi, yakınları ve askerler karşıladı. Şehidin cenazesi, Samsun'un Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şehit asker için yarın Havza ilçesi Gidirli Mahallesi Camii'nde öğlen vakti cenaze töreni düzenlenecek.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
SAMSUN (DHA)

Amasya, Samsun, İdil, Güncel

Kaynak: DHA

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