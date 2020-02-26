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Samsun'a şehit ateşi düştü

Samsunlu Uzman Onbaşı Şükrü Elibol Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit oldu.

26.02.2020 23:51 | Son Güncelleme: 26.02.2020 23:51Samsun'a şehit ateşi düştü
Samsunlu Uzman Onbaşı Şükrü Elibol 'nin bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit oldu.

Samsun Valiliği tarafından Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin yaptığı saldırıda Samsunlu Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un şehit olduğu duyuruldu. Samsun Valisi Osman Kaymak sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Samsunlu hemşehrimiz Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır, aziz milletimize başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Suriye, Samsun, İdlib, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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