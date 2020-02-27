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Samsun'a şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlip kentinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un acı haberi memleketi Samsun'a ulaştı.

27.02.2020 00:48 | Son Güncelleme: 27.02.2020 00:48Samsun'a şehit ateşi düştü

SURİYE'nin kentinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un acı haberi memleketi 'a ulaştı.

'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında Uzman Onbaşı Şükrü Elibol şehit düştü. Elibol'un şaadet haberi Samsun'un Alaçam ilçesine bağlı Umutlu Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. 2 yıllık evli olan şehit askerin eşi Özlem Elibol'un 8 aylık hamile olduğu ve bir kız çocuk bekledikleri öğrenildi. Özlem Elibol'un, 22 Ocak tarihinde sosyal medya hesabından, 'Babasından kızımıza hediyeleri' ifadeleriyle yaptığı paylaşımı yürekleri burktu.

Samsun Valisi Osman Kaymak da sosyal medya hesabından şehit haberini duyurdu. Vali Kaymak, paylaşımında, "Suriye'nin İdlip bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Samsunlu hemşerimiz Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır, aziz milletimize başsağlığı dilerim" ifadelerine yer verdi.

Haber:  Ayhan AYDEMİR/ SAMSUN,



Suriye, Samsun, İdlip, Güncel

Kaynak: DHA

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