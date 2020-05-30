Samsun'a şehit ateşi düştü

Samsun'a şehit ateşi düştüDİYARBAKIR'da uğradığı silahlı saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Atakan Arslan'ın (31) acı haberi memleketi Samsun'a ulaştı.

30.05.2020 18:26 | Son Güncelleme: 30.05.2020 18:30
Samsun'a şehit ateşi düştü
DİYARBAKIR'da uğradığı silahlı saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Atakan Arslan'ın (31) acı haberi memleketi Samsun'a ulaştı.
Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi 5 Nisan Mahallesi 718'inci sokakta devriye gezen polis ekibi belinde tabanca ile yürüyen bir kişiyi kimlik kontrolü yapmak için durdurmak istedi. Ancak şahıs belindeki tabancayı çıkarıp polislere ateş açtı. Yaralanan polis memuru 31 yaşındaki Atakan Arslan, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehit polis memuru Atakan Arslan'ın acı haberi memleketi Samsun'a ulaştı. Şehit Arslan'ın İlkadım ilçesi Baruthane mahallesindeki baba ocağına ateş düştü. Şehit babası Ali ve şehit annesi Şükran Arslan acı haberle birlikte gözyaşlarına boğuldu.
Şehit Arslan'ın 5 yıldır Gözde Arslan ile evli olduğu ve 3 yaşında Eylül Asel isimli bir kızlarının olduğu belirtildi. Samsun’a şehit ateşi düştü

Kaynak: DHA

Etiketler: Atakan Arslan, Samsun, Güncel, Haber

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