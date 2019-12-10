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Samsun'a şehit ateşi düştü (3)

ŞEHİDİN CENAZESİ SAMSUN'A GETİRİLDİŞırnak'ın İdil ilçesinde terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın cenazesi, askeri uçakla Amasya Merzifon Havalimanı'na getirildi.

10.12.2019 14:57 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:57Samsun'a şehit ateşi düştü (3)

ŞEHİDİN CENAZESİ SAMSUN'A GETİRİLDİ

Şırnak'ın ilçesinde terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın cenazesi, askeri uçakla Amasya Merzifon Havalimanı'na getirildi. Aynı uçakla havalimanına gelen şehidin eşi Şennur Sayar, kızı İdil Sayar ve oğlu Yağız Sayar, güçlükle ayakta durabildi. Şehit Sayar'ın cenazesini Amasya Merzifon Havalimanı'nda, Amasya Valisi Osman Varol, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal, protokol üyeleri, ailesi, yakınları ve askerler karşıladı. Şehidin cenazesi, Samsun'un Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Şehit asker için yarın Havza ilçesi Gidirli Mahallesi Camii'nde öğlen vakti cenaze töreni düzenlenecek.



Amasya, Samsun, İdil, Güncel

Kaynak: DHA

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