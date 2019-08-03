SAMSUN 'ABİLERE SELAM, YANLAMAYA DEVAM' PAYLAŞIMINA CEZA

SAMSUN'da trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntüleri, sosyal medya hesabından 'Abilere selam, yanlamaya devam' yazarak paylaşan sürücü A.V.'ye bin 2 TL para cezası kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir süredir trafiği tehlikeye düşürdüğüne yönelik ihbar aldıkları 55 EK 403 plakalı otomobili takibe aldı. Polis ekipleri, araç sürücüsü A.V.'nin sosyal medya hesabında 'Abilere selam, yanlamaya devam' yazarak herkese açık şekilde paylaştığı görüntülerin ardından, bölgedeki kameraları incelemeye aldı. Tekkeköy ve Canik ilçelerindeki MOBESE kayıtlarından da tespiti yapılan A.V.'ye, 'Sürücünün trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ard arda, birden fazla şerit değiştirmesi' suçundan bin 2 TL trafik cezası uyguladı. İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, trafiği tehlikeye sokacak her davranışın karşısında olmaya devam edileceği belirtildi.

Kaynak: DHA