Samsun adliye binasına yönelik tüfekli saldırı kamerada

Samsun adliye binasına yönelik tüfekli saldırı kameradaSAMSUN'da kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli Adalet Sarayı'na yönelik pompalı tüfekle ateş açtı.

17.06.2020 13:13 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:36
Samsun adliye binasına yönelik tüfekli saldırı kamerada
SAMSUN'da kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli Adalet Sarayı'na yönelik pompalı tüfekle ateş açtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 10.00 sıralarında İlkadım ilçesinde bulunan Adalet Sarayı'nda meydana geldi. Bir otomobilin yolcu kısmından inen şüpheli, pompalı tüfekle adliye binasına ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheli geldiği otomobile binerek olay yerinden kaçtı.
KAMERAYA YANSIDI
Samsun Adliyesi'ne yönelik gerçekleşen saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, soğuk kanlı tavırları ile dikkat çeken şüphelinin aniden indiği arabadan ateş açtıktan sonra kaçtığı görülüyor. Olayla ilgili Gazi Polis Merkezi ekiplerince soruşturma başlatıldı. Samsun adliye binasına yönelik tüfekli saldırı kamerada

Kaynak: DHA

Etiketler: Samsun, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Murat Karayılan’dan Türkiye itirafı Haber
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Metiner’den bomba iddia! 15 Temmuz’da Erdoğan’ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP’lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı Haber
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Bilim Kurulu Üyesi bizzat açıkladı! Memleketindeki vaka sayısı 20 katına çıktı Haber
Bilim Kurulu Üyesi bizzat açıkladı! Memleketindeki vaka sayısı 20 katına çıktı
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor Haber
Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü Haber
Ahıra girmek isteyen 3 metrelik engerek yılanı öldürüldü
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek Haber
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Haberler››Güncel››Samsun adliye binasına yönelik tüfekli saldırı kamerada - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:05: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3) - Haber 14:05: Karaman'da ikinci OSB yolu asfaltlanıyor - Haber 14:03: Son dakika haberleri: İzinsiz kazı yaparken, suçüstü yakalandılar - Haber 14:03: Belçika'da ilkokullarda yine korona virüs tespit edildi - Haber 14:03: "Mercedes Kadir"in ailesinin yaşadığı ev yenilendi - Haber 13:37: İstanbul'da 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Haber 13:06: Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş vefat etti - Haber 12:11: Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı - Haber 11:17: Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi - Haberler