Samsun Adliyesi'nde korona virüs tedbirleri
Samsun Adliyesi'nde korona virüs ile ilgili bazı tedbirler alındı.
15.03.2020 21:56 | Son Güncelleme: 15.03.2020 21:56
Samsun Adliyesi'nde korona virüs ile ilgili bazı tedbirler alındı.
Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Samsun Adliyesi ile Samsun Bölge Adliye Mahkemesi'nde alınacak tedbirlerle ilgili olarak Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Erol Tosun, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Gülay, Samsun Barosu Başkanı Av. Kerami Gürbüz ve Samsun Adliyesi Kurum Doktoru Füsun Çil'in de görüşleri alınarak; 16.03.2020 Pazartesi gününden itibaren "Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun Yerleşkesi" içerisinde bulunan Samsun Adalet Sarayı binalarına girişler ön büroların bulunduğu alt zemin kat kapısından yapılacak. Samsun Bölge Adliye Mahkemesi binalarına da girişlerin ise zemin kat kapısından (sıfır kat - ana giriş kapısı) yapılmasına karar verildi. Her iki adliye binasının diğer kapıların kullanılmamasına, adliye binaları giriş kapılarında vatandaşlara ve personele dezenfekte malzemesi ve kolonya sunulmasına kararlaştırıldı.
Adalet binalarına giren hakim, savcı, avukat, personel ve diğer vatandaşların ateş ölçer cihazla vücut ısıları ölçülmek suretiyle bina içerisine girişlerinin sağlanacak. 37,5 derece ve üzeri ateşi olanların sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek. Ziyaretçi girişlerinin zorunlu nedenler hariç yasaklandı.Zorunlu durumlarda ilgili hakim, savcı veya personelin muvafakatı ile ziyaretçi alınmasına karar verildi. - SAMSUN
Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Samsun Adliyesi ile Samsun Bölge Adliye Mahkemesi'nde alınacak tedbirlerle ilgili olarak Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Samsun Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Kemal Alver, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Erol Tosun, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Gülay, Samsun Barosu Başkanı Av. Kerami Gürbüz ve Samsun Adliyesi Kurum Doktoru Füsun Çil'in de görüşleri alınarak; 16.03.2020 Pazartesi gününden itibaren "Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun Yerleşkesi" içerisinde bulunan Samsun Adalet Sarayı binalarına girişler ön büroların bulunduğu alt zemin kat kapısından yapılacak. Samsun Bölge Adliye Mahkemesi binalarına da girişlerin ise zemin kat kapısından (sıfır kat - ana giriş kapısı) yapılmasına karar verildi. Her iki adliye binasının diğer kapıların kullanılmamasına, adliye binaları giriş kapılarında vatandaşlara ve personele dezenfekte malzemesi ve kolonya sunulmasına kararlaştırıldı.
Adalet binalarına giren hakim, savcı, avukat, personel ve diğer vatandaşların ateş ölçer cihazla vücut ısıları ölçülmek suretiyle bina içerisine girişlerinin sağlanacak. 37,5 derece ve üzeri ateşi olanların sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek. Ziyaretçi girişlerinin zorunlu nedenler hariç yasaklandı.Zorunlu durumlarda ilgili hakim, savcı veya personelin muvafakatı ile ziyaretçi alınmasına karar verildi. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Etiketler : Samsun Adliyesi, Samsun, Güncel
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