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Samsun Adliyesi'nde koronavirüs önlemleri

SAMSUN'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan önlemler, uygulanmaya başlandı.

16.03.2020 12:47 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:47
Samsun Adliyesi'nde koronavirüs önlemleri

SAMSUN'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan önlemler, uygulanmaya başlandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koronovirüse karşı aldığı önlemler, adliyede uygulanmaya başlandı. Samsun Adliyesi'nde tek kapıdan giriş yapılmaya başlanırken, gelen ziyaretçilerin ateşleri ölçülerek, kolonya ve dezenfektan sunuldu. Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun Yerleşkesi, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi ve Samsun Adalet Sarayı binalarına girişlerde personel görevlendirildi. Önlemler kapsamında maske ve eldiven takan personel, vatandaşlara ve mesaiye gelen personele dezenfektan ve kolonya sundu. Detaylı arama yapılan vatandaşlar, ateşlerinin ölçülmesinin ardından x-ray cihazına yönlendirildi. Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları, özel güvenlik personeli ile ön büro memurları, maske ve eldiven ile çalışmaya devam etti.Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklamada, adalet binalarının dezenfekte edildiği ve adliyeye gelen hakim, savcı, avukat, personel ve diğer vatandaşlardan 37.5 dereceden fazla ateşi bulunanların sağlık kuruluşlarına yönlendireceği belirtildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Cumhuriyet Başsavcılığı, Samsun Adliyesi, Samsun, Güncel

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