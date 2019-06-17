17.06.2019 20:00
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SAMSUN Ailesini indirdi, otomobilini baraj gölüne sürdü

Ailesini indirdi, otomobilini baraj gölüne sürdü (2)CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDISAMSUN'un Bafra ilçesinde, psikolojik tedavi gören Osman T. (44), annesi ile 3 çocuğunu indirdiği otomobili Derbent Barajı'na sürdü.

Ailesini indirdi, otomobilini baraj gölüne sürdü (2)
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
SAMSUN'un Bafra ilçesinde, psikolojik tedavi gören Osman T. (44), annesi ile 3 çocuğunu indirdiği otomobili Derbent Barajı'na sürdü. Baraj gölünde kaybolan otomobil ile Osman T.'nin bulunması için çalışma başlatıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polislerin dalış yaptığı baraj gölünde, yaklaşık 40 metre derinlikte otomobil ve içerisinde Osman T.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, tarafından kıyıya çıkarılan Osman T.'nin cansız bedenini otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.SAMSUN Ailesini indirdi, otomobilini baraj gölüne sürdü
Kaynak: DHA
Derbent, Bafra, Güncel

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