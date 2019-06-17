SAMSUN Ailesini indirdi, otomobilini baraj gölüne sürdü

Ailesini indirdi, otomobilini baraj gölüne sürdü (2)
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
SAMSUN'un Bafra
ilçesinde, psikolojik tedavi gören Osman T. (44), annesi ile 3 çocuğunu indirdiği otomobili Derbent
Barajı'na sürdü. Baraj gölünde kaybolan otomobil ile Osman T.'nin bulunması için çalışma başlatıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü
Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polislerin dalış yaptığı baraj gölünde, yaklaşık 40 metre derinlikte otomobil ve içerisinde Osman T.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, tarafından kıyıya çıkarılan Osman T.'nin cansız bedenini otopsi için Bafra Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.