Samsun Alacaklısının Dükkanını Ateşe Vermek İstedi

Alacaklısının dükkanını ateşe vermek istedi
SAMSUN'da camını kırdığı alacaklısının dükkanını, yere benzin dökerek ateşe vermek isteyen Y.Ç., polis ekiplerice gözlatına alındı.
Olay, dün İlkadım
İlçesi'nde devren kiralık bir iş yerinde meydana geldi. Dükkan sahibi E.K.'ya borç para verdiğini ve alamadığını öne süren Y. Ç., eline aldığı benzin bidonunu yere boşaltıp dükkanı yakacağını söyledi. Öfkeli gencin dükkanın camını da kırdığını gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Y.Ç.'yi ikna ederek dükkandan dışarı çıkardı. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen Yavuz Ç., Ben ona kredi çekip borç verdim ama geri alamadım. Bu sefer 'Dükkanı kapatma, bana devret' dedim ona da tamam dedi ama meğer dolandırmış. Dünyanın en iyi adamı ben miyim Benim param ne olacak dedi. Yoğun şekilde benzin kokan iş yerinin etrafından güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.
Polis
10 Kasım 2018 Cumartesi 12:49