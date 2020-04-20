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SAMSUN Almanya'da yaşayan 238 Türk vatandaşı Samsun'a getirildi

Almanya'da yaşayan 238 Türk vatandaşı Samsun'a getirildiKORONAVİRÜS salgını nedeniyle uçuş kısıtlamasının başlatıldığı ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor.

20.04.2020 22:24 | Son Güncelleme: 20.04.2020 22:26
Almanya 'da yaşayan 238 Türk vatandaşı Samsun 'a getirildi
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle uçuş kısıtlamasının başlatıldığı ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor. Almanya'da yaşayan 238 Türk vatandaşını taşıyan uçak, Samsun-Çarşamba Havalimanı'na indi. sağlık kontrolünde ateşi bulunan bazı kişiler hastaneye yönlendirilirken, diğer vatandaşlar ise karantina tutulacakları Sinop'a gönderildi.
Koronavirüs salgını nedeniyle uçuş kısıtlamasının başlatıldığı ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi ve ülkeye dönüşleri devam ediyor. Bu kapsamda Almanya ve İspanya'da yaşayan toplam 539 Türk vatandaşının tahliyesi de başladı. Almanya Frankfurt'tan havalanan ilk uçak saat 17.45'te Samsun-Çarşamba Havalimanı'na indi. Uçakta bulunan 238 Türk vatandaşı, yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrollerinden geçirildi. Özel kıyafetli sağlık görevlileri uçaklara girerek, ateş ölçümü yaptı ve ateşi yüksek çıkan bazı kişiler, ambulanslarla hastanelere götürüldü. Sağlık durumları iyi olan vatandaşlar ise özel olarak hazırlanan otobüslere binerek, 14 gün boyunca gözetim altında tutulmak üzere Sinop'a doğru yola çıktı.
İspanya'dan havalanacak olan ikinci uçağın ise ilerleyen saatlerde Samsun-Çarşamba Havalimanı'na inmesi bekleniyor. SAMSUN Almanya’da yaşayan 238 Türk vatandaşı Samsun’a getirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Almanya, Samsun, Güncel
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