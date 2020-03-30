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Samsun, Amasya, Çorum, Sinop ve Tokat'ta koronavirüs tedbirleri

Samsun, Amasya, Çorum, Sinop ve Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler sürüyor.

30.03.2020 17:28 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:28
Samsun, Amasya, Çorum, Sinop ve Tokat'ta koronavirüs tedbirleri

Samsun , Amasya , Çorum , Sinop ve Tokat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler sürüyor.

Samsun'un Canik ilçesinde Belediye zabıta ekipleri, pazarcılara ve vatandaşlara elle meyve ve sebze seçiminin yasak olduğunu hatırlatarak sıkı denetim uyguluyor.

Atakum Belediyesinde ise hizmet binasına giriş yapan ziyaretçilerin ateşi ölçülüyor ve dezenfektan kullanmaları sağlanıyor.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Seyahat İzin Belgesi alarak çeşitli illerden otobüsle Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelen ve giden vatandaşlar sağlık kontrolünden geçirilerek yolculuklarının sonunda 14 gün evde kalmaları konusunda uyarılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de vatandaşların kaliteli ve güvenli gıda ihtiyacı için denetimlerine devam ederek işletmelere eğitim ve rehberlik amacıyla bilgilendirmede bulundu.

- Amasya

Amasya Belediyesi ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında tüm mahalleleri, başta ana yollar olmak üzere dezenfekte ediyor.


Belediye Başkanı Mehmet Sarı, dezenfeksiyon çalışmalarının sürdüğünü, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalıkları bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının ise belediye ihbar telefon numarasına bildirmeleri halinde ekipler tarafından alınarak evlere teslim edildiğini söyledi.

Çorum

Çorum Valiliğinden yapılan açıklamada, sokağa çıkmaları sınırlandırılan vatandaşlardan 112-155 ve 156'yı arayarak ilettikleri temel ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu'nca karşılandığı bildirildi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da yaptığı yazılı açıklamada, basın mensuplarının kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla gece gündüz sahada çalıştığına işaret ederek kentte görev yapan basın mensuplarına bugünden itibaren içinde hijyen tulumu, eldiven, maske, dezenfektan ve ıslak mendil bulunan koruyucu kit dağıtacaklarını belirtti.

Belediye ekipleri ise kamuya açık ve insanların yoğun bulunduğu alanlara yönelik dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Gazi, İnönü ve Bahabey caddelerinin ardından Cemilbey Caddesi'ni de özel karışım dezenfektanla yıkadı.

Belediye ekipleri ayrıca, 112 Hızır Acil İstasyonu girişine, ambulansların temizliğini daha hızlı yapmak amacıyla "Ambulans Dezenfeksiyon Alanı" inşa etti.

Sinop

Sinop'ta, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında kentte çeşitli kurumlar çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri, dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürürken Vefa Sosyal Destek Grubu ise 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

İl Emniyet ekipleri ise sağlık çalışanlarının katılımıyla kent girişinde uygulama yaparak vatandaşların ateşini ölçüyor.

Tokat

Tokat Belediyesi ekipleri, toplu kullanım alanlarını ve kamu binalarını dezenfekte etti.


Artova, Erbaa, Niksar, Reşadiye ve Yeşilyurt ilçelerinde de belediye ekipleri, yolcu minibüsleri, kamu binaları ve ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon ve sokakları yıkama işlemi yaptı.

Bu arada Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, belediye hoparlöründen vatandaşları evde kalmaları konusunda uyardı.

Polis ve jandarma ekipleri, sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü kişilerin ihtiyaçlarını temin etti. Polis ekipleri çarşıda ve parklarda gezen 65 yaş ve üstü kişileri uyararak evlerine gitmelerini sağladı.

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Kaynak: AA

Etiketler: Samsun, Amasya, Sinop, Çorum, Güncel
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