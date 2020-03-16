Samsun-Ankara kara yolunda kar yağışı ulaşımı aksatıyor
Türkiye'nin önemli kara yolu geçiş güzergahlarından Çorum'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.
16.03.2020 22:04 | Son Güncelleme: 16.03.2020 22:58
Türkiye'nin önemli kara yolu geçiş güzergahlarından Çorum 'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Samsun- Ankara kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili oluyor. Özellikle rakımın fazla olduğu Samsun-Ankara kara yolunun bazı bölgelerinde ulaşımda güçlük yaşanıyor.
Çorum-Samsun kara yolunun 7. kilometresindeki Hasan Zahir ve 10. kilometresindeki Kaymakçı mevkileri ile Çorum-Ankara kara yolunun 40. kilometresindeki Koparan mevkisinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.
Ağır vasıtaların kayması, bazı araçların yoldan çıkması ve buzlanma sonucu meydana gelen trafik kazaları nedeniyle yaklaşık 1,5 saat çift yönlü ulaşıma kapanan kara yolu, Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yeniden açıldı.
Ekiplerin çalışmaları sırasında yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Yolda kalan araçların kurtarılmasına yardımcı olan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, sürücüleri dinlenme tesisleri ve akaryakıt istasyonlarına yönlendirdi.
Bölgede buzlanma nedeniyle meydana gelen 4 trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Karayolları ekipleri, buzlanma oluşan noktalarda tuzlama çalışmasına devam ediyor.
Kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili oluyor. Özellikle rakımın fazla olduğu Samsun-Ankara kara yolunun bazı bölgelerinde ulaşımda güçlük yaşanıyor.
Çorum-Samsun kara yolunun 7. kilometresindeki Hasan Zahir ve 10. kilometresindeki Kaymakçı mevkileri ile Çorum-Ankara kara yolunun 40. kilometresindeki Koparan mevkisinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.
Ağır vasıtaların kayması, bazı araçların yoldan çıkması ve buzlanma sonucu meydana gelen trafik kazaları nedeniyle yaklaşık 1,5 saat çift yönlü ulaşıma kapanan kara yolu, Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yeniden açıldı.
Ekiplerin çalışmaları sırasında yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Yolda kalan araçların kurtarılmasına yardımcı olan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, sürücüleri dinlenme tesisleri ve akaryakıt istasyonlarına yönlendirdi.
Bölgede buzlanma nedeniyle meydana gelen 4 trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Karayolları ekipleri, buzlanma oluşan noktalarda tuzlama çalışmasına devam ediyor.
Kaynak: AA
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