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Samsun-Ankara kara yolunun Çorum geçişinde uzun araç kuyruğu oluştu

Türkiye'nin önemli kara yolu geçiş güzergahlarından Çorum'da ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında seyahatlere getirilen düzenleme nedeniyle durdurdukları araçlardaki sürücü ve yolcularda ateş ve yaş sınırı kontrolü yaptı.

02.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:28
Samsun-Ankara kara yolunun Çorum geçişinde uzun araç kuyruğu oluştu
Türkiye 'nin önemli kara yolu geçiş güzergahlarından Çorum 'da ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında seyahatlere getirilen düzenleme nedeniyle durdurdukları araçlardaki sürücü ve yolcularda ateş ve yaş sınırı kontrolü yaptı.
Çorum Valiliği koordinasyonundaki, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Çorum- Ankara ve Çorum- Samsun kara yollarının şehir girişlerinde araçlardakileri kontrol ediyor.
Kontroller kapsamında polis ve jandarma ekipleri özel araçlarda kimlik kontrolü yapıyor, sağlık personeli de araçlardakilerin ateşini ölçüyor. Ateşi 38 derecenin üzerinde çıkan sürücü veya yolcular araçtan indirilerek bir süre açık havada bekletiliyor. Daha sonra yeniden ölçüm yapılan kişilerin ateşi 38 derecenin altında çıkarsa gitmelerine izin veriliyor.
Uygulama kapsamında araç içinde 65 yaş ve üstü yolcu bulunan otomobilin sürücülerine Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi gereğince 392 lira idari para cezası uygulanıyor.
Denetim esnasında araçların tek tek kontrol edilmesi nedeniyle kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
Yetkililer, zorunlu olmadıkça vatandaşların "evde kal" çağrısına uymasını istedi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Samsun, Ankara, Çorum, Güncel
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