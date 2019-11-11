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Samsun anne ve babasının yaralandığı kazada ölen zehra, toprağa verildi

Anne ve babasının yaralandığı kazada ölen Zehra, toprağa verildiSamsun'un Çarşamba ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp geçtiği karşı şeritte otomobille çarpışarak alev alan cipte, sürücü zabıt katibi Emel ile eşi savcı Ümit Yılmaz'ın yaralandığı kazada hayatını kaybeden kızları Zehra...

11.11.2019 18:32 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:40
ve babasının yaralandığı kazada ölen Zehra, toprağa verildi
'un Çarşamba ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp geçtiği karşı şeritte otomobille çarpışarak alev alan cipte, sürücü zabıt katibi Emel ile eşi savcı Ümit Yılmaz'ın yaralandığı kazada hayatını kaybeden kızları Zehra (8) gözyaşları arasında Giresun'un Tirebolu ilçesinde toprağa verildi. Hastanede tedavileri süren anne ve babası ise kızlarının cenazelerine katılamadı.
Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolunda meydana geldi. Samsun Adliyesi'nde zabıt katibi olan Emel Yılmaz yönetimindeki 06 NS 891 plakalı cip, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle orta refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp, karşı şeride geçerek Murat Lokumcu (30) yönetimindeki 34 NE 1076 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada alev alan cipte, Emel ile eşi savcı Ümit Yılmaz, çevredeki sürücülerin müdahalesi ile cipten yaralı olarak çıkarıldı. Çiftin kızları Zehra Yılmaz ise alev alan cipte hayatını kaybetti. Otomobilin sürücüsü Murat Lokumcu, eşi Burcu Lokumcu (30), çocukları Asil Lokumcu (1) ile Mustafa Tekin (30) ve Gülay Dindar da hafif yaralandı. Cipteki yangına müdahale eden polis memuru Abdurrahman Pelit de dumandan etkilenerek hastanede tedaviye alındı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri cipteki yangını söndürürken, yaralılar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Zehra Yılmaz'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Kazada hayatını kaybeden ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Zehra Yılmaz için Giresun'un Tirebolu ilçesi Yağlıkuyumcu köyünde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Hastanede tedavileri süren savcı Ümit Yılmaz ile eşi zabıt katibi Emel Yılmaz, kızlarının cenazesine katılamadı. Cenazeye, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit ile vatandaşlar katıldı. Küçük kızın tabutunun üzerine beyaz tül örtüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Zehra Yılmaz'ın cenazesi aynı köydeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Samsun anne ve babasının yaralandığı kazada ölen zehra, toprağa verildi

Samsun, Anne, Güncel

Kaynak: DHA


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