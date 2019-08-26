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Samsun arızalı kamyonet motosikletle çekildi, çevredekiler şaşırdı

Arızalı kamyonet motosikletle çekildi, çevredekiler şaşırdıSamsun'da arızalı kamyonetin, halat ile motosiklete bağlanıp çekilmeye çalışıldığı anlar, çevredekileri şaşırttı.

26.08.2019 18:03
Samsun arızalı kamyonet motosikletle çekildi, çevredekiler şaşırdı
Arızalı kamyonet motosikletle çekildi, çevredekiler şaşırdı
Samsun'da arızalı kamyonetin, halat ile motosiklete bağlanıp çekilmeye çalışıldığı anlar, çevredekileri şaşırttı.
Terme ilçesinde arızalanan komyonetin, halat ile motosiklete bağlanıp tamirciye götürülmek için taşındığını gören çevredeki sürücüler ve vatandaşlar, şaşkınlarını gizleyemedi, bu anları da cep telefonu kamerasına kaydetti. Görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada ilgiyle izlenirken, pek çok takipçi de, vatandaşların şaşkın bakışları arasında ilerleyen kamyonet ve motosiklet için 'Bu da oldu' yorumunda bulundu.
Samsun arızalı kamyonet motosikletle çekildi, çevredekiler şaşırdı

Samsun, Güncel

Kaynak: DHA

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