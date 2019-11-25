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Samsun ateşe verdiği aracı kullanılamaz hale geldi

Ateşe verdiği aracı kullanılamaz hale geldiSAMSUN'da yaşayan Ö.A. (38), kendisine ait aracı ateşe verdi.

25.11.2019 10:47 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:50
Ateşe verdiği aracı kullanılamaz hale geldi
SAMSUN'da yaşayan Ö.A. (38), kendisine ait aracı ateşe verdi. Gözaltına alınan Ö.A.'nın psikolojik sorunları olduğu ileri sürüldü.
Olay, saat 23.00 sıralarında ilçesi 100'üncü Yıl Bulvarı Unkapanı Kavşağı'nda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ö.A., bilinmeyen nedenle sokakta bağırmaya başladı. Seslerden rahatsız olan vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. Bağırmaya devam eden Ö.A., bir süre sonra kendisine ait park halindeki hafif ticari aracı ateşe verdi. Kısa sürede alev alan araç, kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yanan aracı söndürdü. Polis ekiplerince gözaltına alınan Ö.A., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samsun ateşe verdiği aracı kullanılamaz hale geldi

İlkadım, Güncel

Kaynak: DHA


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