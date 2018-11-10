Samsun Avm Önünde Zincirleme Kaza 4 Yaralı

10 Kasım 2018 Cumartesi 16:25



10 Kasım 2018 Cumartesi 16:25

Avm önünde zincirleme kaza 4 yaralıSAMSUN'da iki dolmuş ve bir minibüsün alışveriş merkezi önünde karıştığı zincirleme kazada, 4 yolcu yaralandı.Kaza, Canik ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezi önünde meydana geldi. İddiaya göre R.Y. idaresindeki 55 D 0056 plakalı minibüs, önünde yolcu indirip bindirmek için durmak üzere olan S.T. yönetimindeki 55 D 0010 plakalı dolmuşa çarptı. Bu sırada arkalarından gelen M.A.K.'nin kullandığı 55 ASD 51 plakalı minibüs ise duramayarak önünde bulunan araçlara çarptı. Zincirleme trafik kazası sebebiyle yol, bir süre trafiğe kapalı kalırken, minibüsteki 2 kişi ve dolmuşta bulunan 2 yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerini taşıyan ambulans, kaza yerine ulaşmak için bir süre kaldırıma çıkmak zorunda kaldı. Kaza yerine ulaşan sağlık ekiplerin ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.