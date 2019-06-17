17.06.2019 21:06
Haberler»Güncel » Haber

SAMSUN Ayağına inşaat demiri saplanan çocuk, yaralandı

Ayağına inşaat demiri saplanan çocuk, yaralandıSAMSUN'da sokakta oyun oynarken ayağına inşaat demirinin saplanması sonucu yaralanan Mehmet Murat Ergin (10), hastanede tedaviye alındı.

Ayağına inşaat demiri saplanan çocuk, yaralandı
SAMSUN'da sokakta oyun oynarken ayağına inşaat demirinin saplanması sonucu yaralanan Mehmet Murat Ergin (10), hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 14.30 sıralarında İlkadım ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta arkadaşlarıyla iddiaya göre oyun oynayan Mehmet Murat Ergin'in, sağ bacağına inşaat demiri saplandı. Ergin'in yaralandığını gören arkadaşları durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan Ergin, ambulasla kaldırıldığı Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Küçük çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.SAMSUN Ayağına inşaat demiri saplanan çocuk, yaralandı
Kaynak: DHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
21:32 Fotoğraf ek//Cumhurbaşkanı Erdoğan Nakkaştepe Millet Bahçesi'nde
21:32 Erdoğan: "Ordu'da bu milletin, devletin valisine ne diyor, 'it' diyor. Bu nasıl kucaklama ya?"
21:30 Katar Emiri'nden Mursi'nin ailesi ve Mısır halkına başsağlığı
21:29 Erdoğan: "Mursi inandığı dava uğruna verdiği mücadele sırasında hayatını kaybeden bir şehittir"
21:29 Trabzon'da sağanak yolları göle çevirdi
21:29 BURSA İnegöl'de sağanak ve dolu
21:28 Burdur'da yağmur etkili oldu