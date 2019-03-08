Samsun Bahis Çetesine Operasyon 7 Gözaltı

Bahis çetesine operasyon 7 gözaltı Samsun
merkezli 8 ilde, yasa dışı bahis yoluyla 1 yıl içinde 8 milyon 336 bin 38 TL para alışverişi yaptıkları tespit edilen çeteye yönelik düzenlenen polis operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 aylık teknik takip sonucu yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen şüphelileri takibe aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı
talimatıyla harekete geçen ekipler, Samsun, İstanbul
, Kütahya
, Giresun
, Sakarya
, Bartın
, Trabzon
ve İzmir
'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 1 yıl içinde 34 farklı şehirden 123 katılımcıdan 8 milyon 336 bin 38 TL para alışverişi yaptıkları belirlenen şüpheliler Selçuk
K., Ercan B., Cihan A., Hamit M., Davut T., Tugay T. ve Ünal T. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Futbol
ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlemesi hakkında kanuna muhalefet' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.
Samsun, Güncel
Kaynak: DHA