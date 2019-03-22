Samsun Bakan Selçuk Kaza Yapan Down Sendromlu Çocuklarımız İçin Ekiplerimiz Sahada

Bakan Selçuk
Kaza yapan down sendromlu çocuklarımız için ekiplerimiz sahada
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
, İzmir
'de down sendromlu çocukların geçirdiği kaza ile ilgili İzmir İl Müdürlüğü ekiplerimiz tedaviler için sahadalar, tedaviler için gereken yakın alakayı göstermekteler, durumu takip ediyorlar dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çeşitli toplantı ve ziyaret programlarına katılmak üzere Samsun
'a geldi. Bakan Selçuk, Samsun Valisi Osman Kaymak'ı makamında ziyaret etti, Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, üzücü bir haber aldıklarını belirterek Dün biliyorsunuz down sendromlular günüydü. Bizde toplantımız esnasında İzmir'in Çiğli
ilçesinde down sendromlu çocuklarımız ve ailelerini taşıyan bir minibüsün devrildiğini ve 28 yaralımız olduğu bilgisini aldık. Buradan yavrularımıza ve ailelerine acil şifalar diliyoruz. İzmir İl Müdürlüğümüz ekiplerimiz tedaviler için sahadalar, tedaviler için gereken yakın alakayı göstermekteler, durumu takip ediyorlar. Böylede bir acı haber toplantımız esnasında geldiö dedi.
Bakan Selçuk açıklamasının ardından Samsun Çocuk Destek Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.
İzmir, Ziya Selçuk, Güncel
Kaynak: DHA