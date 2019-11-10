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Samsun balık tutan dalgıçtan denizde ata'ya saygı

Balık tutan dalgıçtan denizde Ata'ya saygıSamsun'da saatler 09.05'i gösterdiğinde balık tutan bir dalgıç, denizin içinde Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duruşunda bulundu.

10.11.2019 11:36 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:39
Balık tutan dalgıçtan denizde Ata'ya saygı
'da saatler 09.05'i gösterdiğinde balık tutan bir dalgıç, denizin içinde Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duruşunda bulundu. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Atakum ilçesi Kurupelit Yat Limanı'nda, Atatürk'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle sahilde seyir halinde bulunan otomobiller klakson çalmaya başladı. 2 dakika süren saygı duruşunda, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar saygı duruşuna geçti. Bu sırada balık tutan bir dalgıç, denizin içinde saygı duruşuna katıldı. O anlar da, çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Samsun balık tutan dalgıçtan denizde ata'ya saygı

Mustafa Kemal Atatürk, Samsun, Güncel

Kaynak: DHA


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