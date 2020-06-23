Samsun Baraj gölünde boğuldu

Baraj gölünde boğulduSAMSUN'un Ayvacık ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren Hüseyin Balcı (17), akıntıya kapılarak boğuldu.

23.06.2020 02:02 | Son Güncelleme: 23.06.2020 03:21
Baraj gölünde boğuldu
SAMSUN'un Ayvacık ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren Hüseyin Balcı (17), akıntıya kapılarak boğuldu.
Olay, akşam saatlerinde ilçedeki Hasan Uğurlu Baraj Gölü'nde meydana geldi. Hüseyin Balcı iki arkadaşıyla birlikte baraj gölüne girdi. Boğulma tehlikesi geçiren 3 arkadaştan 2'si güçlükle kıyıya çıkmayı başarırken Hüseyin Balcı ise suda kayboldu. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama çalışmasında gencin 30 metre derinlikte cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Balcı'nın cenazesi Ayvacık Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılıdı. Samsun Baraj gölünde boğuldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Hasan Uğurlu Baraj Gölü, Ayvacık, Balcı, Güncel, Haber

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