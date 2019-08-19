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Samsun Barosu Başkanı Gürbüz: "Adli yıl açılışına katılacağım"

Samsun Barosu Başkanı Av. Kerami Gürbüz, "TBB yönetimini yalnız bırakmamak adına 2 Eylül günü Ankara'da Yargıtay 1. Başkanı'nın davetine icabet etmemin uygun olacağını düşünüyorum" dedi.

19.08.2019 17:26 Samsun Barosu Başkanı Gürbüz:
Samsun Barosu Başkanı Av. Kerami Gürbüz, "TBB yönetimini yalnız bırakmamak adına 2 Eylül günü Ankara'da Yargıtay 1. Başkanı'nın davetine icabet etmemin uygun olacağını düşünüyorum" dedi.

Gürbüz yaptığı açıklamada, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde Samsun Barosu Başkanı sıfatıyla baro mensubu meslektaşları adına emek ve katkı verdiğini söyledi. Strateji Belgesi'nin açıklanmasından sonra da hayata geçirilmesiyle ilgili gayretlerde bulunduğunu ve bulunmaya da devam etiğini ifade eden Gürbüz, "Bu kapsamda sürecin takibi adına mesleğimiz, meslektaşlarımızın problemlerinin en üst düzeyde dile getirilmesi adına, bu niyet ve amaçla orada bulunacaklarını düşündüğüm TBB yönetimini yalnız bırakmamak adına 2 Eylül günü Ankara'da Yargıtay 1. Başkanı'nın davetine icabet etmemin uygun olacağını düşünüyorum. Sadece eleştirerek, çözüm önermeyerek, diyalog kapılarını sıkı sıkıya kapatarak problemlerimizin çözümü mümkün değildir. Bu anlayış, sorunlarımızın sümen altı edilmesi, çöplerin halı altına süpürülmesi ve çözümlerin hep ötelenmesi, ertelenmesinden başka bir sonuç doğurmamıştır, doğurmayacaktır" diye konuştu. - SAMSUN

Samsun Barosu, Ankara, Eylül, Güncel

Kaynak: İHA

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