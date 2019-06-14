14.06.2019 15:04
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SAMSUN Bedensel engelli Sadık'ın öğretmeniyle tangosu beğeni topladı

Bedensel engelli Sadık'ın öğretmeniyle tangosu beğeni topladıSamsun'da öğrenciler, karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

Bedensel engelli Sadık'ın öğretmeniyle tangosu beğeni topladı
Samsun'da öğrenciler, karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Kentte düzenlenen karne töreninde, bedensel engelli Sadık Remzi Şen (9) ile gönüllü dans eğitmeni beden eğitimi öğretmeni Çağlar Özdemir'in (31) tango gösterisi de izleyenlerin beğeni topladı.
Samsun'da 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin sona ermesi nedeniyle Atakum ilçesindeki Bayındır İlkokulu'nda karne töreni düzenlendi. Törene, öğrenci velilerinin yanıs sıra, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de katıldı. Karne töreni kapsamında öğrenciler, dans ve müzik gösterilerinde hünerlerini sergiledi. Törende, doğuştan bedensel engelli olan 3'üncü sınıf öğrencisi Sadık Remzi Şen (9) ile gönüllü dans eğitmeni beden eğitimi öğretmeni Çağlar Özdemir'in tango gösterisi izleyenlerden tam not aldı. Küçük çocuğun tekerlekli sandalye ile tangoda gösterdiği performans, ilgiyle töreni izleyenlerden büyük alkış aldı. Şen, gösterinin ardından öğretmeninden karnesini aldı.
'DANS EDERKEN MUTLU OLUYORUM'
Dans ederlen çok mutlu olduğunu anlatan Sadık Remzi Şen, Çağlar öğretmenimle birlikte dans etmeyi öğrendim. dans ederken çok mutlu oluyorum. Zamanını nasıl geçitğini anlamıyorum. benim gibi olan arkadaşlarıma da tavsiyel dans etsinler. Çok eğlenecekler dedi.
VELİLERE AKTİVİTE TAVSİYESİ
Öğretmen Çağlar Özdemir ise, bedensel engelli çocuklara dans yapmayı öğretmekten büyük mutluluk duyudunu belirtti. Velilere çocuklarının aktivitelere katılması tavsiyesinde bulunan Özdemir Sadık'a uzun bir zamandır dans üzerine çalışıyoruz. Bugünde karne töreni için özel bir tango gösterisi yaptık. Özellikle engelli çocukların ailelerine tavsiyem evlatlarını evlere kapatmasınlar bu tür aktivitelere mutlaka yönlendirsinler diye konuştu.
Gösteri ve törenin ardından öğretmenler, öğrencilere karnelerini verdi. 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin sona ermesiyle birlikte kentte bin 73 okulda, 245 bin 40 öğrenci ile 19 bin 926 öğrenci de yaz tatiline başladı.SAMSUN Bedensel engelli Sadık'ın öğretmeniyle tangosu beğeni topladı
Kaynak: DHA
Samsun, Güncel

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