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Samsun beyaza büründü, poşetini alan sokağa koştu

Samsun'da yağan karı mutlulukla karşılayan çocuklar ve vatandaşlar, poşet ve leğenlerle kaydı.

09.02.2020 13:49 | Son Güncelleme: 09.02.2020 13:49Samsun beyaza büründü, poşetini alan sokağa koştu
'da yağan karı mutlulukla karşılayan çocuklar ve vatandaşlar, poşet ve leğenlerle kaydı.

Samsun'da yılın ilk karı yağdı. Kar yağışı gece boyunca sürerken, bembeyaz örtüyle uyanan vatandaşlar kendilerini sokaklara attı. Poşetini, leğenini alanlar buz tutan noktalarda kayarak karın keyfini yaşadı.

Kar en çok çocukları sevindirdi. Kadıfekale Mahallesi'nde çocuklar kartopu, kayak gibi çeşitli aktivitelerle eğlendiler. Vitrinlerde kullanılan konu mankeni ile kayan çocuklar ise ilginç görüntüler oluşturdu. Çocuklar, iki senedir kar yağmasını beklediklerini, bu sene yağan kar ile çok mutlu olduklarını belirttiler. - SAMSUN

Samsun, Güncel

Kaynak: İHA

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