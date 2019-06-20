20.06.2019 12:04
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Samsun Bölge Bilirkişiler Derneği Başkanlığına Urkaya seçildi

Samsun Bölge Bilirkişiler Derneği Başkanlığına Urkaya seçildi

Samsun Bölge Bilirkişiler Derneği Başkanlığına Sedat Urkaya getirildi.

SamsunBölge Bilirkişiler Derneği Başkanlığına Sedat Urkaya getirildi.
Samsun,Amasya,Çorum,Giresun,Ordu,Rize,Sinop,Tokat,Trabzonillerini kapsayan Bölge Bilirkişiler Derneğinin seçimli olağanüstü genel kurulu, dernek binasında gerçekleştirildi.
Seçime tek liste ile giren Urkaya, başkanlığa seçildi.
Derneğin yönetim kurulu Mahmut Yurt, Mevlüt Toprak, Yusuf Tüzen,Hüseyin Arslan, denetim kurulu Didem Avcı Budak, Murat Özbalcı ve Aykut Ayyıldız'dan oluştu.
Urkaya, bölge adliyesi bünyesinde yeminli 3 bin 44 bilirkişinin mesleki birlikteliği, eğitim organizasyonu, mesleki hak ve yükümlülükleriyle rapor tanzim standartları, bölge adliyelerindeki temsil yetileri anlamında birçok alanda projeler üretme çabasında olacaklarını söyledi.
Bölgedeki tüm meslektaşlarının derneği çatısı altında birlikte olmaya, projeleri ve hedefleri birlikte geliştirmeye davet eden Urkaya, "Adalet Bakanlığınezdinde yapılanan uzlaştırıcılar, arabulucular, avukat gibi biz bilirkişilerin de bireysel olarak değil, bir bütün olarak daha güçlü ve daha sosyal bir çerçevede mesleğimizin icrasında söz sahibi olmaları için paydaşlıklarını önemsiyorum." dedi.
Kaynak: AA
Giresun,Çorum,Amasya,Samsun,Güncel

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