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Samsun Bölge Bilirkişiler Derneği'nden Başsavcı Kılıç'a ziyaret

Samsun Bölge Bilirkişiler Derneği Başkanı Sedat Urkaya ve Yönetim Kurulu, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

09.09.2019 16:02 Samsun Bölge Bilirkişiler Derneği'nden Başsavcı Kılıç'a ziyaret

Samsun Bölge Bilirkişiler Derneği Başkanı Sedat Urkaya ve Yönetim Kurulu, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Dernek Başkanı Urkaya, ziyarette, derneğin kuruluşunun 1. yıl dönümünde, derneğin

etkinlikleri, çalışmaları, üyelerinin sorunlarına kurumsal ve etkin çözümler üretmek için yönetim

kurulu olarak çaba ve gayret gösterdiklerini belirtti.

Derneğin projeleri konusunda bilgiler veren Urkaya, Başsavcı Kılıç'a, derneğin yürütmek istediği sosyal sorumluluk projesi kapsamında sunum yaptı.

Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç ise derneğin kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek,

faaliyetleri takdirle karşıladıklarını, taleplerin değerlendirilmesi, projenin hayata bulması, bireylerin topluma

kazandırılması hususlarındaki hassasiyetlerinden dolayı Yönetim Kuruluna teşekkürlerini iletti.


Başsavcı, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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