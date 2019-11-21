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Samsun Bölge Bilirkişiler Derneği'nden davet

Bölge Bilirkişiler Derneği Başkanı Sedat Urkaya, "Bölgemizdeki tüm meslektaşlarımızı, derneğimiz çatısı altında, proje ve hedeflerimizi birlikte geliştirmeye, gerçekleştirmeye davet ediyorum.

21.11.2019 17:16 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:16Samsun Bölge Bilirkişiler Derneği'nden davet
Bölge Bilirkişiler Derneği Başkanı Sedat Urkaya, "Bölgemizdeki tüm meslektaşlarımızı, derneğimiz çatısı altında, proje ve hedeflerimizi birlikte geliştirmeye, gerçekleştirmeye davet ediyorum." dedi.
Urkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, dernek olarak , , , , Ordu, Rize, Sinop, Tokat ve Trabzon illerinde çalışma yürüttüklerini söyledi.
Derneğin 2018 yılında Samsun'da kurulduğuna işaret eden Urkaya, "Kurulduğu günden bu yana, meslek birlikteliği, gelişimi ve projeleri ile bölge adliyesi bünyesinde yeminli 3 bin 44 bilirkişinin, mesleki birlikteliği, eğitim organizasyonu, mesleki hak ve yükümlülükleriyle, rapor tanzim standartları, bölge adliyelerindeki temsil yetileri anlamında proje üretme çabasındayız. Bölgemizdeki tüm meslektaşlarımızı, derneğimiz çatısı altında, proje ve hedeflerimizi birlikte geliştirmeye, gerçekleştirmeye davet ediyorum. Adalet Bakanlığı nezdinde yapılanan, uzlaştırıcılar, arabulucular, avukat gibi biz bilirkişilerin de, bireysel olarak değil, bir bütün olarak daha güçlü ve daha sosyal bir çerçevede mesleğimizin icrasında söz sahibi olmaları için paydaşlıklarını önemsiyorum." dedi.
Dernek olarak Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'i makamında ziyaret ettiklerini de anlatan Urkaya, ziyarette, dernek olarak bilirkişilik faaliyetinin önemi, yapılanması ve işleyişle ilgili sahada karşılaşılan sorunların çözümlerine ilişkin görüşlerini sunduklarını aktardı.
Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Akal ise dernek olarak yaptıkları bütün etkinlik ve bilgilendirmeleri sosyal medya ortamında paylaştıklarını, üyelerin buradan takip edebileceklerini dile getirdi

Giresun, Amasya, Samsun, Çorum, Güncel

Kaynak: AA

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