SAMSUN BÜFEDE SİLAHLI KAVGA 3 YARALI

SAMSUN'da büfe önünde çıkan kavgada, büfe sahibinin silahlı saldırısı sonucu 3 kişi yaralandı. Olay, gece saatlerinde İlkadım
ilçesi Derecik
Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre büfe önünde alkol alan şahıslar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgaya karışan büfe sahibi H.A., belinden çıkardığı tabancayı ateşlemesi sonucu İsa S.,(40) Hasan D.(42) ve Serkan
Ö. (43) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
Derecik
, İlkadım
, kavga
, Güncel