Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Samsun
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendiği fotoğrafları seçti.
Demir, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan seçkiyi inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor
" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.
Haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafına oy veren Demir, yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğrafından yana oy kullandı.