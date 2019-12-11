Meclis toplantısında konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehre yeni yapılacak otoparklarla birlikte Parkomat firmasını da sisteme dahil ederek kendi kendini finanse eden bir sisteme doğru ilerleyeceklerini söyledi.



Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı 1. Oturumu Başkan Mustafa Demir'in başkanlığında Cumhuriyet Meydanı'ndaki Meclis Toplantı Salonunda yapıldı. 47 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda tüm gündem maddeleri ilgili komisyonlara havale edildi.



"Samsun, RoRo taşımacılığında Kuzey Anadolu'nun merkezi haline gelecek"



Meclisin başında Rusya'nın Krasnodar şehrine toplantıya gidecek Lojistik Merkez yetkililerine pasaport çıkartma maddesi üzerine diğer partilerin grup başkanvekillerinin RoRo taşımacılığının arttırılması üzerine tavsiyelerini cevaplayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "RoRo taşımacılığı konusunda Samsun avantajlı bir şehir. Şu anda Samsun'da 4 tane iskele var. Rusya tarafından gelen rayların da bizim taraftaki uyumları yapılmış vaziyette. Konteyner ve demiryolu taşımacılığında Samsun çok uygun bir şehir. Bunlar, Lojistik Merkezde şu anda hizmete girdi. Demiryolu bağlantısının da inşaatı başladı. Gelecek yıllarda bu konuda Samsun, Kuzey Anadolu'nun en önemli merkezi haline gelecektir. Bunları birlikte çalışıp, birlikte başaracağız" dedi.



"Göreve geldiğimizden beri borç, 200 milyon TL'nin üzerinde azaldı"



'İller Bankası ve diğer bankalardan ve kredi veren finans kuruluşlarından 300 milyon lira kredi kullanılması teklifi' üzerine konuşan Başkan Mustafa Demir, "Nisan ayının 12'sinde görevi devraldık. O günden bugüne borcumuz 200 milyon liranın üzerinde azaldı. Ancak ödeme durumundaki piyasa borcumuz 300 milyon liranın üzerindeydi. O borcu da 250 milyon liranın altına düşürdük. Şu anda uygulama projelerimizi çok ciddi şekilde çalışıyoruz. Şu anda bizim 200 milyon liranın üzerinde borcumuz düştü. İlave bir kaynak almadan 2018 yılında onaylanan ve 2019 yılı bütçesinin gerçekleşmesi 650 milyon liranın altındadır. 2019 bütçemiz 820 milyon liraydı. Bütçenin bu şekilde gerçekleşmesindeki belediye yönetimimizin ve sizlerle birlikte aldığımız kararların çok pozitif katkısı var. Teklif, 2020 bütçesi içerisinde düzenlenmek üzere şu anda kamu bankasında uygun şartlarda önümüzdeki 2020 ve 2021 yılı içerisinde borçlanma teklifidir. Hedefimiz belediyenin borcunu kesinlikle artırmak değildir. Borçlarımızı ödüyoruz, hiç bir aksama yok ve ödemediğimiz hiç bir borcumuz yok. Bu borçlanmadan çok daha fazlasını 2 yıl içerisinde ödeyeceğiz ve ilave bir borçlanma talebimiz de olmayacak. 2 yılı ödemesiz makul bir süre içerisinde taksitlendirerek ve ayrıca ihtiyaç duyduğumuzda kullanmak üzere bir kredi talebimiz var. Meclis üyelerimizin desteğini bekliyoruz" diye konuştu.



"Parkomat otopark sistemine dahil edilecek"



Otopark yapma konusunda Canik bölgesinde iki tane bölge tespit ettiklerini belirten Mustafa Demir, şunları söyledi:



"Canik'te 2 tane alan belirledik. Bu alanları kamulaştırıp, yıkacağız ve yerine otopark yapacağız. Üzerine bina yapmayacağız. Adım adım tespit ettiğimiz yerlerde, Samsun'un otopark ihtiyacını tamamlayana kadar bu çalışmaları devam ettireceğiz. İlkadım Belediyesi eski hizmet binasının olduğu alan ile ilgili Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş ile görüştük. Burada da bir otopark çalışması yapmak üzere gerekli adımları inşallah atacağız. Bu otoparkları otomatik asansör sistemiyle, dikey ve yatay asansör sistemiyle yapacağız. Otoparklarımızın işletme maliyeti çok düşük ve geri dönüşte kaybı herhangi bir şekilde söz konusu değildir. Ancak yatırım maliyetinde de bir yükseklik söz konusu. Biz otopark noktasında bu yatırımları yaptıktan sonra, Parkomat firması ile yapılan sözleşmemiz 2020 yılında bitmiş olacak ve o firmayı da bu sisteme dahil edeceğiz. Bu yapılan otoparklardan belediyemizin çok ciddi anlamda bir gelir kalemine kavuşacak. Sistem öyle olacak ki, kendi kendini finanse eden bir sisteme doğru ilerleyeceğiz."



Meclisten ilgili komisyonlara havale edilen gündem maddeleri Cuma günü saat 14.00'te Samsun Büyükşehir Belediyesi Komisyon Toplantısında ele alınacak. - SAMSUN