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Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Demir'den "sel" açıklaması

Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Demir'den "sel" açıklaması Başkan Demir: "Hasarı en aza indirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz"SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Salıpazarı ilçesinde meydana gelen sel felaketine ilişkin, "Valilik, ilçe...

23.08.2019 17:25
Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Demir'den
Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Demir'den "sel" açıklaması
Başkan Demir: "Hasarı en aza indirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz"
SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Salıpazarı ilçesinde meydana gelen sel felaketine ilişkin, "Valilik, ilçe belediyelerimiz, kaymakamlık ve büyükşehir ekibimiz şuanda sahada etkin bir şekilde mücadele ediyor. Hasarı en aza indirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.
Başkan Demir, Salıpazarı ilçesinde meydana gelen sel felaketiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Salıpazarı, Ayvacık o bölgede ciddi bir yağış var. Ağırlık Salıpazarı merkezli. Merkezden geçen dere taşmış durumda bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Hastaneye getirmek için arkadaşlar gerekeni yapıyor. Valilik, ilçe belediyelerimiz, kaymakamlık ve büyükşehir ekibimiz şuanda sahada etkin bir şekilde mücadele ediyor. Hasarı en aza indirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Terme'de taşkınlara sebebiyet vermesine karşın anonslar ve tarım işçileri varsa da sahada onlara ulaşma noktasında Terme Belediye Başkanımız Terme'de, Salıpazarı Belediye Başkanımız Salıpazarı'nda yoğun bir emek veriyor. Son iklim değişikliğinin özellikle Samsun bölgesinde oluşturduğu bu afet ortamına ve yıllara doğru da artma ihtimali yüksek olan afete karşı bütün imkanlarımızı hükümetle birlikte yerel imkanlarla büyük bir mücadele ederek önlem alma noktasındayız" diye konuştu.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Demir'den

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Salıpazarı, Samsun, Genel

Kaynak: İHA

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