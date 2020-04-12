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Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri yasağı hissettirmedi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 'Sokağa Çıkma Yasağı' süresince mağduriyet yaşanmaması için adeta seferber oldu.

12.04.2020 15:39 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:39
Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri yasağı hissettirmedi
Samsun Büyükşehir Belediyesi, 'Sokağa Çıkma Yasağı' süresince mağduriyet yaşanmaması için adeta seferber oldu. Acil ihtiyaçları belediye ekipleri tarafından anında karşılanan vatandaşlar, yasağın olumsuz etkilerini hissetmedi.

Korona virüsü salgını nedeniyle il genelinde aldığı tedbirlerle hem hastalığın yayılmasını engelleyen hem de yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağının ilanıyla birlikte mağduriyetlerin yaşanmaması için yeni uygulamaları hayata geçirdi. Samsunluların mağdur olmaması için yoğun şekilde çalışan belediyenin görevli ekipleri 2 gün boyunca vatandaşların acil tüm ihtiyaçlarını karşıladı.

Çözüm merkezinden anında çözüm

İçişleri Bakanlığı'nın korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında yayınladığı sokağa çıkma yasağı genelgesiyle birlikte harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, ilk olarak çözüm merkezindeki personel sayısını artırdı. Yasaktan dolayı sokağa çıkamayan vatandaşların isteklerini yerine getirmek için mesai yapan çözüm merkezinde gelen çağrılara anında dönüş yapıldı. Vatandaşların çağrıları anında ilgili birimlere aktarılarak istekleri yerine getirildi.

"Tek bir vatandaş mağdur olmasın"

65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların her türlü ihtiyacını tedarik ederek evlerine kadar ulaştıran büyükşehir belediyesi ekipleri, sokağa çıkma yasağından dolayı yaşanması muhtemel mağduriyetleri de en aza indirdi. Çözüm merkezine gelen çağrıların dikkate alınarak dar gelirli ailelere yapılan kuru gıda yardımları devam ettiğini belirten yetkililer, "Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması için mücadele veriyoruz. Ekiplerimiz halkımızın ayağına kadar giderek taleplerini dinliyor, yerine getiriyor" açıklamasında bulundu.

SASKİ ekipleri ve zabıta sahada

Öte yandan, Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) ekipleri, içme suyu hatları ile kanalizasyonlarda meydana gelebilecek arızaların giderilmesi noktasında göreve hazır bekliyor. Bugüne kadar Samsunlu vatandaşların taleplerini yerine getirmekte örnek bir çalışmaya imza atan Zabıta ekipleri ise çözüm merkezine ulaşan yardım çağrılarına göre çalışmalarını sürdürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun, Yaşam
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