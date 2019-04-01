Samsun Büyükşehir Belediyesi Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarında. Bugün Samsun için sandığa giden vatandaşlar, Samsun Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi AK Parti'den yana olmuştu. Peki, Samsun seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Samsun'da kim önde? Samsun seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar...

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart Yerel Seçimi'nde Samsun Belediye Başkanlığı için Cumhur İttifakı adına AK Parti'den Mustafa Demir yarıştı. Millet İttifakı adına ise İYİ Parti'den Hayati Tekin aday gösterildi. SP'den Salih Şen, BTP'den Bekir Uslucan Samsun Belediye Başkanlığı için aday oldu. Sandıklar açıldı ve Samsun için 31 Mart Yerel Seçim sonuçları açıklandı. Yerel seçim sonuçlarına göre sandıkların %99.14'ü açılan Samsun'da Mustafa Demir % 47.51 oy aldı. Hayati Tekin'in aldığı oy ise % 26.81 olarak kayıtlara geçti.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 Yerel Seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Samsun'da seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Samsun'da 2014'de yerel seçimlerde MHP adına Ferhat Günaydın, AK Parti adına Yusuf Ziya Yılmaz, CHP adına Tarık Cengiz aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre AK Parti'den Yusuf Ziya Yılmaz % 54.83 oy oranı ile Samsun Belediye Başkanlığı'nı kazandı. MHP'den Ferhat Günaydın ise % 25.22 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. CHP adayı Tarık Cengiz % 15.88 oy oranı ile 3. sırada yerini aldı.

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