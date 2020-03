Samsun Büyükşehir, can dostlara sahip çıkıyor

Bulaşıcı salgına karşı Samsunlular 'evde kal' uyarılarına riayet edince yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına Büyükşehir Belediyesi sahip çıkıyor. Şehrin muhtelif yerlerine bırakılan mamalar, can dostların beslenmesini sağlıyor.Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini sürdüren korona virüsü (Kovid-19) toplumun yanı sıra sokak hayvanlarının da yaşamını olumsuz etkiliyor. Virüsün yayılmaması için yapılan 'evde kal' uyarılarının büyük ölçüde karşılık bulduğu Samsun'da 7'den 70'e vatandaşların büyük bölümü evlerine kapanırken bu durum, sokak dostlarının besin bulmasını zorlaştırıyor.Tesislerde 'proteinli mama' üretiliyorSokak hayvanlarının hayatta kalabilmeleri için harekete geçen Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, can dostlarını aç bırakmıyor. Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kamu kurumlarından topladıkları arta kalan yemekleri Güçten Düşmüş Hayvan Bakım Merkezi'ndeki Mama Üretim Tesisi'nde 'proteinli konserve mama' haline getiriyor. Hazırlanan mamaları şehir merkezi dışında yer alan muhtelif doğal yaşam alanlarına bırakan veterinerler, bu şekilde hayvanların beslenmesine katkı sağlıyor.Veteriner hekimlerden saha çalışmasıKonuyla ilgili bir açıklamada bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Nurhan İşler, Güçten Düşmüş Hayvan Bakım Merkezi'nin dezenfekte edildiğini, burada koruma altına alınan kedi ve köpeklerin sağlık muayenelerinin yapıldığını belirtti. Sokak dostları için mama üretimi ve dağıtımı çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Nurhan İşler, ayrıca şu bilgileri verdi:"Korona virüs tehdidi karşısında 'evde kal' uyarısıyla birlikte vatandaşlarımızın ve başta lokantacılar olmak üzere esnafımızın evlerinden çıkamıyor olması, sokak hayvanlarının beslenmelerinde ciddi sıkıntılar oluşturdu. Bu nedenle veteriner hekimlerden oluşan ekiplerimiz saha çalışması yaparak çeşitli gözlemlerde bulundu. Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü olarak biz de sokak hayvanlarımızın beslenmelerine katkı vererek hayatlarını rahat bir şekilde devam ettirebilmeleri için mama üretim kapasitemizi artırdık. Belediyelerimiz aracılığıyla ilçelerimize mama gönderiyor, böylece sokak hayvanlarının il genelinde yeterli gıdayı almalarına yardımcı oluyoruz. Mama Üretim Tesisi'nde ürettiğimiz yiyecekleri, barınak dışında yaşayan hayvanlarımıza da dağıtarak beslenmelerini sağlıyoruz.""Siz evde kalın, onlar için biz varız"Hayvanseverlere seslenen ve 'evde kal' çağrısı yapan Nurhan İşler, "Sokak hayvanı dostu olan hayvanseverlerimizin, can dostlarına zaman ayırıp beslenmelerine katkı verdiklerini biliyoruz. Bundan dolayı da kendilerine teşekkür ediyoruz. Ancak tüm vatandaşlarımızın salgına karşı 'evde kal' çağrısına uymalarını istiyoruz. Bizler, diğer belediyelerle işbirliği yapmak suretiyle bu tür hayvanların beslenmelerini sağlayacağız. Sokakta dostlarınız için endişe etmeyin. Onlar için biz varız, siz lütfen evde kalın" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

