Samsun Büyükşehir KPSS ile eleman alımını erteledi

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 20-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan 'KPSS ile 134 memur alımı', korona virüsü tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi.Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden korona virüsü (Kovid-19) salgınına karşı Samsun Büyükşehir Belediyesi aldığı sıkı tedbirleri uygulamaya devam ediyor. Tedbirler kapsamında, 30 Mart ve 10 Nisan tarihleri arasında başvuru süreci başlayan, 20-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan '134 memur alımı sınavı', ileri bir tarihe ertelendi. - SAMSUN

Kaynak: İHA