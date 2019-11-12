Haberler » Spor » Samsun Canik Belediyespor Basketbol Takımı galibiyete hasret - Spor

Samsun Canik Belediyespor Basketbol Takımı galibiyete hasret

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Samsun Canik Belediyespor, ligde galibiyete hasret kaldı.

12.11.2019 10:56 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:56Samsun Canik Belediyespor Basketbol Takımı galibiyete hasret
Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi ekiplerinden Canik Belediyespor, ligde galibiyete hasret kaldı.

Ekonomik sorunlar nedeniyle lige son gün katılabilen Samsun ekibi, sezonun ilk 5 maçından mağlubiyetle ayrıldı.
Kulüp başkanı Zafer Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde henüz galibiyetle tanışamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti.
Maddi sıkıntılar nedeniyle kulübün basketbol branşı kapanmak üzereyken yöneticiler olarak kendi imkanlarıyla transfer sorununu çözdüklerini belirten Şimşek, "Ligde oynadığımız 5 maçta da mağlup olduk. En yakın zamanda galibiyetle tanışmak istiyoruz. Şehrimizden maddi manevi destek bekliyoruz." diye konuştu.
Şimşek, takıma son olarak Makedon milli sporcu Nena Trajchevska'yı kattıklarını sözlerine ekledi.
Samsun Canik Belediyespor, ligde Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'a 93-44, Hatay Büyükşehir Belediyespor'a 97-58, OGM Ormanspor'a 80-55, BOTAŞ'a 90-31 ve Gelecek Koleji Çukurova Basketbol'a da 82-76 mağlup oldu.

Canik Belediyespor, basketbol, Samsun, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
12:58 MKE Ankaragücü Mustafa Kaplan ile anlaştı
13:02 Tomarza Anadolu İmam Hatip Lisesi güreş müsabakalarında il birincisi oldu
12:55 Teknik Direktör Metin Diyadin ile yollarını ayıran MKE Ankaragücü, Mustafa Kaplan ile anlaştı.
12:58 Ozan Tufan'la yeni sözleşme! | Fenerbahçe Transfer Haberleri
12:58 Galatasaray'da Ricardo Rodriguez sesleri!
12:36 PSG'nin sahibi Nasser Al-Khelaifi Leeds United'ı satın alacak
11:55 Fatih Terim, Nagatomo'nun biletini kesti
11:26 İsrail'de VAR skandalı: Pozisyonu değil otoparkı gösterdiler
10:58 Sterling, Joe Gomez ile kavgasını milli takıma taşıdı, maçta oynamayacak
10:30 Ahmet Nur Çebi isyan etti: Artık susmak yok, hakkımızı yedirmeyeceğiz
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
12:11 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
12.11.2019 13:06:21