Haberler » Spor » Samsun Canik Belediyespor ilk yarıda galibiyet ile tanışamadı - Spor

Samsun Canik Belediyespor ilk yarıda galibiyet ile tanışamadı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Samsun Canik Belediyespor, ligin ilk yarısında galibiyetle tanışamadı.

06.01.2020 18:30 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:30 Samsun Canik Belediyespor ilk yarıda galibiyet ile tanışamadı
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Canik Belediyespor, ligin ilk yarısında galibiyetle tanışamadı.
Ekonomik sorunlar nedeniyle lige son gün katılabilen Samsun ekibi, bu sezonun ilk yarısında oynadığı 12 maçtan da sahadan mağlup ayrıldı.
Samsun Canik Belediyespor oynadığı son maçta ise deplasmanda TRC İnşaat'a 82-77 yenildi.
Kulüp başkanı Zafer Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk yarıdaki performanslarından üzüntülü olduklarını ifade etti.
Ekonomik olarak zor bir süreçten geçtiklerini dile getiren Şimşek, transfer yapmak için şehirden maddi destek beklediklerini söyledi.
Samsun ekibi ligde 12 puan ile son sırada yer alıyor.

Canik Belediyespor, Beşiktaş, Samsun, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

19:53   Premier Lig ekibi, Hakan Çalhanoğlu'nu izledi! Son dakika transfer haberleri... - Spor
19:48   Erzincan'da Alp disiplini 18 yaş altı büyükler eleme yarışları başladı - Spor
19:42   Medipol Başakşehir'de ikinci yarı hazırlıkları - Spor
19:32   Juventus, Serie A'da 3 puanı 4 golle aldı - Spor
19:18   Cisse için Fenerbahçe'den Alanyaspor'a takas teklifi - Spor
19:14   Juventus, Cagliari'yi 4-0 mağlup etti - Spor
17:41   Galatasaray'ın yeni transferi Saracchi formayı giydi! İşte ilk sözleri - Spor
17:18   Son Dakika: Galatasaray, Saracchi transferinin detaylarını KAP'a bildirdi - Spor
17:13   Okan Buruk: Arda Beşiktaş'a gider mi bilmiyorum - Spor
6.01.2020 19:55:31