Samsun Canik Belediyespor - İzmit Belediyespor: 58-70

SALON: Mustafa Dağıstanlı
Spor
HAKEMLER: Aydın Karaçam
, Yiğit Emre Şimşek
, Murat Danışan
SAMSUN CANİK BELEDİYESPOR: Dilara Tongar (4), Deniz Çolakoğlu
(6), Nicole Romeo (6), Gülşah Duman (12), Kai James (18), Kristina Alminaite (3), Sequoia Holmes (9)
İZMİT BELEDİYESPOR: Tan White (15), Gizem Yavuz (20), Bernice Mosby (10), Marina
Bas (9), Ceyda Kozluca
Sinan (2), Melek Yusuoğlu (6), Melike Bakırcıoğlu
(6), Ferda Yıldız (2)
1'İNCİ PERİYOT: 16-12
İLK YARI: 33-26
3'ÜNCÜ PERİYOT: 45-50 Türkiye
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında Samsun Canik Belediyespor
sahasında ağırladığı İzmit
Belediyespor'a 70-58 yenildi.
Lige istediği gibi başlayamayan Samsun Canik Belediyespor, sahasında İzmit Belediyespor ile karşılaştı. Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan Samsun temsilcisi ilk periyotu 16-12 önde tamamladı. İkinci çeyrek ile birlikte özellikle hücumda pota altını etkili kullanan Canik Belediyespor, üst üste sayılar bularak devreye 33-26 önde girdi.
Güzel oyununu üçüncü ve dördüncü çeyrekte sürdüremeyen Samsun temsilcisi parkeden 70-58 mağlup ayrıldı.
Mustafa Dağıstanlı,Samsun,İzmit,Canik Belediyespor
09 Aralık 2018 Pazar 18:08