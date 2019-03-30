Samsun Canik Belediyespor - Ogm Ormanspor: 71-84

SALON: Mustafa Dağıstanlı
HAKEMLER: Sertan Kırklar, Dorukhan Kalyoncu, Alican Alıcı
SAMSUN CANİK BELEDİYESPOR: Deniz Çolakoğlu
13, Dilara Tongar 16, Gülşah Duman 18, Betül Kutlu
12, Candide
Öztürk 12
OGM ORMANSPOR: Damla Gezgin 18, Dila Aşkın 17, Nilay Kartaltepe 11, Naile Çırak 10, Marie Ruzickova 17, Ladin Özel 3, Özge Kavurmacıoğlu
8, Fatma Dilay Oğuz
1'İNCİ PERİYOT: 18-21
İLK YARI: 34-42
3'ÜNCÜ PERİYOT: 49-67
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24'üncü haftasında Samsun Canik Belediyespor
kendi evinde OGM Ormanspor'a 84-71 yenildi.
Uzun süredir alacaklarını alamayan ve yaklaşık 1 aydır da idmana çıkamayan ev sahibi ekipte ilk 5 oyuncu 40 dakika parkede kalarak maçı tamamladı.
Candide, Betül Kutlu, Deniz Çolakoğlu, Canik Belediyespor, Spor
Kaynak: DHA