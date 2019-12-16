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Samsun Canik Belediyespor'un galibiyet hasreti devam ediyor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Samsun Canik Belediyespor, henüz galibiyetle tanışamadı.

16.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:16Samsun Canik Belediyespor'un galibiyet hasreti devam ediyor
Herbalife Nutrition Kadınlar Süper Ligi ekiplerinden Canik Belediyespor, henüz galibiyetle tanışamadı.
Ekonomik sorunlar nedeniyle lige son gün katılabilen Samsun ekibi, bu sezon oynadığı 9 maçtan da sahadan mağlup ayrıldı.
Samsun Canik Belediyespor oynadığı son maçta ise deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol'a 73-58 yenildi.
Zafer Şimşek: "Ligde kalmak için ekonomik destek bekliyoruz"
Kulüp başkanı Zafer Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde henüz galibiyetle tanışamadıkları için üzüntülü olduklarını ifade etti.
Kulübün ekonomik sıkıntı içinde olduğuna işaret eden Şimşek, "Şehrin ileri gelenlerinden maddi manevi destek bekliyoruz ama şu ana kadar destek göremedik. Samsun Canik Belediyespor takımı Karadeniz Bölgesi'nin Süper Lig'deki tek kadın takımı. Kadromuzu güçlendirmek ve ligde kalmak istiyoruz. Bunun için de ekonomik destek bekliyoruz." diye konuştu.
Hafta sonu sahalarında Çankaya Üniversitesini ağırlayacaklarını hatırlatan Şimşek, sahadan galip ayrılmayı hedeflediklerini vurguladı.
Samsun ekibi ligde 9 puan ile son sırada yer alıyor.

Canik Belediyespor, basketbol, Samsun, Spor

Kaynak: AA

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