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Samsun Çarşamba Havalimanı'nı 1 milyon 392 bin 586 kişi kullandı

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Çarşamba Havalimanı'nın kasım ayı yolcu trafiği ile ilgili bilgi verdi.

11.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:38Samsun Çarşamba Havalimanı'nı 1 milyon 392 bin 586 kişi kullandı
Valisi Osman Kaymak, Samsun Çarşamba Havalimanı'nın kasım ayı yolcu trafiği ile ilgili bilgi verdi.
Kaymak, yaptığı yazılı açıklamada, DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda hizmet verilen yolcu sayısının kasım ayında 125 bin 250, 2019 yılı boyunca ise 1 milyon 392 bin 586 olduğunu belirtti.
İç hatlarda yolcu trafiğinin 118 bin 437, dış hatlarda ise 6 bin 813 olduğunu bildiren Kaymak, "Kasım ayında iç hatlarda iniş-kalkış yapan uçak trafiği 1402, dış hatlarda 63 olmak üzere 1465 olarak gerçekleşti. Yük trafiği ise 1023 ton oldu. Yıl başından bu yana da yük trafiği 12 bin 964 ton olarak gerçekleşti." ifadesini kullandı.

Çarşamba Havalimanı, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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