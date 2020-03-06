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Samsun-Çarşamba Havalimanına yeni müdür

Samsun-Çarşamba Havalimanı yeni Müdürü Cemal Uzuner görevine başladı.

06.03.2020 12:23 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:23Samsun-Çarşamba Havalimanına yeni müdür
Samsun- Havalimanı yeni Müdürü Cemal Uzuner görevine başladı.

Havalimanı Müdürlüğü görevinden, Samsun-Çarşamba Havalimanı Müdürlüğüne atanan Cemal Uzuner, Samsun'daki yeni görevine başladı. 6 yıldır Sinop'ta görev yapan Cemal Uzuner'in görev sürecinde alt yapı ve üst yapı tüm tesisler havalimanı kapatılmadan yenilendi. Ayrıca bu süreçte hava trafiği hizmetine yeni hatlar eklendi.

1971 Samsun Doğumlu olan Cemal Uzuner, kamudaki görevine 1998 yılında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) bünyesinde başladı. Sırasıyla, Milas Bodrum, Samsun-Çarşamba, Amasya Merzifon ve Sinop Havalimanlarında görev yaptı. Cemal Uzuner evlii ve iki çocuk babası. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

6.03.2020 14:17:29