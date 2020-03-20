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Samsun çiftçisine 86 milyon TL destek

Samsun'da çiftçiye 86 milyon TL bitkisel üretime destekleme ödemesi yapılacak.

20.03.2020 17:17 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:17
Samsun çiftçisine 86 milyon TL destek
Samsun 'da çiftçiye 86 milyon TL bitkisel üretime destekleme ödemesi yapılacak.

'Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ'e göre; 2019 yılı Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği, Fark Ödemeleri Desteği ve Küçük Aile İşletmeleri Destek Ödemeleri, TC Kimlik Numaralarının son hanesine göre 20 Mart Cuma günü saat 18.00'den başlayarak üreticilerin hesaplarına aktarılacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan Vali Osman Kaymak, "2019 yılı Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği, Fark Ödemeleri Desteği ve Küçük Aile İşletmelerine dair destekleme ödemeleri, 20 Mart 2020 Cuma günü saat 18.00'den itibaren üreticilerimizin hesaplarına aktarılacaktır. Destek kapsamında Samsunlu üreticilerimize toplamda 86 milyon 24 bin 758 TL ödeme yapılacak olup ürün ve konu bazında detaylar şu şekildedir: Alan bazlı fındık için 31 bin 778 üreticimize 477 bin 778 da alanda 81 milyon 222 bin 398 TL, 5 dekar altı küçük aile işletmeleri için 148 üreticimize 403 da alanda 40 bin 280 TL, hububat-baklagil için 2.170 üreticiye 93 bin 431 da alanda 4 milyon 749 bin 36 TL, dane mısır içinse 10 üreticiye 652 da alanda 13 bin 44 TL'lik ödeme yapılacaktır. Ödemeler her zamanki gibi üreticilerimizin TC kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak. TC kimlik numarasının son hanesi '0' olanlar 20 Mart 2020 günü paralarını alabilirken, '2' olanlar 27 Mart 2010, '4' olanlar 03 Nisan 2020 ve son olarak da '6' ve '8' olanlar ise 10 Nisan 2020 günü ilgili bankadan tahsil edebileceklerdir. Bütün ödemelerin belirtilen tarihlerde saat 18.00 itibarıyla yapılacağını hatırlatır, bol bereketli bir üretim sezonu dilerim" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler : Samsun, Ekonomi

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