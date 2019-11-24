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Samsun çocuklara tribünde oyuncak yağmuru sürprizi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 14'üncü haftasında Yılport Samsunspor'un Şanlıurfaspor ile karşılaştığı maçı izlemeye gelen çocuklara, taraftarlar tarafından 'oyuncak sürprizi' yapıldı.

24.11.2019 18:32 | Son Güncelleme: 24.11.2019 18:33
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 14'üncü haftasında Yılport 'un ile karşılaştığı maçı izlemeye gelen çocuklara, taraftarlar tarafından 'oyuncak sürprizi' yapıldı. Maçın 55'inci dakikasında Samsunsporlu taraftarlar, maçı izlemeye gelen Süleyman Yançatoral Çocuk Evleri'nde kalan çocuklara oyuncaklar attı. Çocuklar bu sürprizle mutlu olurken, tribünde renkli anlar yaşandı.
Samsun'daki futbol maçında duygulandıran anlar yaşandı. Yılport Samsunspor'un Şanlıurfaspor ile karşılaştığı maçı ev sahibi kulübün davetiyle izlemeye gelen çocuklara, taraftarlar oyuncak yağmuruyla sürpirz yaptı. Maçın 55'inci dakikasına gelindiğinde Samsunsporlu taraftarlar, Süleyman Yançatoral Çocuk Evleri'nde kalan ve karşılaşmayı izlemeye gelen çocuklara oyuncaklar attı. Çocuklar bu sürprizle mutlu olurken, tribünde renkli anlar yaşandı.
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SAMSUN (DHA)
Samsun çocuklara tribünde oyuncak yağmuru sürprizi

Şanlıurfaspor, Samsunspor, Samsun, Güncel

Kaynak: DHA


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