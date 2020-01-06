Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç AA'yı ziyaret etti

Samsun
Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Anadolu Ajansı (AA) Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar'a iadeiziyarette bulundu.
Sansar, ziyarette 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan AA'nın bu yıl kuruluşunun 100. yılı olduğuna işaret ederek, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Sansar, gerek Türkiye gerekse dünyanın birçok noktasında AA'nın yaptığı haberlerle gündemi belirlediğini söyledi.
Kılıç ise AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade ederek AA'nın kuruluşunun 100. yılını kutladı.