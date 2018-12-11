Samsun'da 10 Bin Dolar Çaldığı İddia Edilen Kadın Tutuklandı

Samsun
'un İlkadım
ilçesinde girdiği evden 10 bin dolar çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Karadeniz
Mahallesi Aziziye
Caddesi'nde yaşayan Irak
uyruklu Rageed Hazım Mohammed Q. evindeki 10 bin dolarının çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.
İhbar üzerine çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi ekipleri evin kapısının "dil düşürme" diye tabir edilen yöntemle açılarak içeri girildiğini tespit etti.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler belirledikleri şüpheli Minnoş Y'yi Kışla Mahallesi'ndeki evinde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
11 Aralık 2018 Salı 16:50